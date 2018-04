Volkskrant hoeft stuk over fiscalist van diamanthandelaar Gertler niet te rectificeren

Volgens de rechter zijn de verhalen van de Volkskrant van begin februari over de man niet 'onrechtmatig' of 'onnodig grievend'. Ook kon de krant volgens de rechter met recht stellen dat de fiscalist Rob Drieduite uit Nieuwkoop 'een cruciale rol' speelde in het bedrijf van de omstreden Israëlische diamanthandelaar Dan Gertler.



Drieduit is al jaren fiscaal adviseur van de omstreden Gertler. Gertler is een van de grootste grondstoffenhandelaren in Congo en wordt al tijden in verband gebracht met omkoping en corruptie. Hij heeft nauwe banden met de Congolese president Joseph Kabila. Voormalig belastingambtenaar en medewerker van het ministerie van Financiën Drieduite zat de afgelopen jaren in de directie van de Fleurette Group, het bedrijf dat verdacht wordt van omkoping. Ook zat hij met anderen in de directie van Nederlandse brievenbusfirma's van Gertler, die om fiscale redenen in Nederland zijn gevestigd.



Drieduite probeerde met de rechtszaak rectificatie af te dwingen en wilde dat alle artikelen over hem verwijderd zouden worden. Hij stelde dat hij grote schade heeft geleden doordat zijn naam in de Volkskrant prominent werd genoemd. Tijdens de rechtszitting van twee weken geleden bleek ook dat twee Nederlandse banken rekeningen van Drieduite hebben geblokkeerd vanwege zijn connectie met Gertler en diens plaatsing op de Amerikaanse sanctielijst.