Volkskrant Avond: Zelfrijdende Uber rijdt vrouw dood | Zo voert de PVV campagne in Rotterdam: 'De islam is erger dan de nazi's'

Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

artikelEen zelfrijdende Uber heeft in de Amerikaanse staat Arizona een vrouw aangereden en dodelijk verwond. Het is het eerste fatale ongeval met een zelfrijdende auto wereldwijd. Verder in de Volkskrant Avond: De Triple S van Balenciaga is een lompe, onflatteuze sneaker. En kost 600 euro. Toch is-ie overal uitverkocht. En de PVV is in Rotterdam nagenoeg onzichtbaar. Welke campagne voert lijsttrekker Maurice Meeuwissen daar? 'De islam is erger dan de nazi's.'