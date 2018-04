Volkskrant Avond: Winnie Mandela, van Moeder der Natie tot gevallen heldin | Mee met een 'crime scene cleaner'

Vandaag belangrijk

Winnie Mandela (1936 - 2018): van Moeder der Natie naar gevallen heldin

Lang was Winnie het geliefde gezicht van de Mandela's, toen Nelson onzichtbaar in de cel zat. Tot het helemaal fout ging. Maandag is ze op 81-jarige leeftijd overleden. Bij het overlijden van Nelson Mandela in 2013 verscheen dit profiel in de Volkskrant.



Jongeren - 'een risicogroep' - betalen 53% meer premie voor een autoverzekering dan twee jaar geleden

Autoverzekeringen worden steeds duurder, vooral voor jongeren. Zij betalen nu gemiddeld 53 procent meer voor de verplichte WA-verzekering dan twee jaar geleden. Dat is fors meer dan de gemiddelde premiestijging voor autobezitters (38 procent). Verzekeraars beschouwen jongeren als risicogroep en dat vertaalt zich - steeds duidelijker - in de premie.