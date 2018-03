Volkskrant Avond: Wie is liquidatieverdachte Ridouan T.? | Toerist, ga eens naar het Woudagemaal of Urk

Broer van kroongetuige Nabil B. in liquidatiereeks doodgeschoten in Amsterdam

De zogenoemde 'Mocro War' heeft een nieuw dieptepunt bereikt: de broer van kroongetuige Nabil B. is donderdagochtend rond 8.30 uur doodgeschoten in Amsterdam-Noord. De vluchtauto is uitgebrand aangetroffen, de schutter is nog voortvluchtig. Het is voor het eerst dat in Nederland familie van een kroongetuige is doodgeschoten. (+)