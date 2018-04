Volkskrant Avond: Wat volgt die Facebook-pixel? | Boosheid Peter R. de Vries was statement, geen arrogantie

Opinie: Peter R. de Vries vertelt waarom hij zo geïrriteerd is over justitie

Het was ergernis over een onzorgvuldige behandeling, een statement, geen arrogantie, schrijft Peter R. de Vries over de reden waarom hij aanvankelijk rechtsomkeert maakte bij de rechtbank waar hij zou getuigen tegen Willem Holleeder.



