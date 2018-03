Volkskrant Avond: Waarom wekken sommige popartiesten zo'n diepe haat op? | Poetin koerst af op wapenwedloop

Doorbreken BN'ers als dj Stephan Bouwman het taboe op depressie?

Dj Stephan Bouwman heeft lang getwijfeld of hij tijdens zijn dagelijkse radioshow tussen 16.00 uur tot 19.00 uur op Qmusic zou vertellen over zijn depressieve gevoelens. Maar woensdagmiddag besloot hij dat het tijd was om 'eerlijk te zijn naar zijn luisteraars'. Bouwman is de laatste in een inmiddels indrukwekkende reeks BN'ers die openlijk naar buiten treedt met psychische klachten.



Grazers Oostvaardersplassen toch bijgevoerd: 'Laten we het dan maar professioneel doen'

De heckrunderen, edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen krijgen toch extra te eten. De provincie Flevoland, beheerder van het natuurgebied, heeft Staatsbosbeheer de opdracht gegeven de grote grazers tijdelijk bij te voeren.