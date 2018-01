Volkskrant Avond: Waar blijft de nieuwe schaderegeling voor Groningen? | Zo ongezond is energiedrank

Vandaag belangrijk

Man die zich op social media voordeed als broer van een MH17-slachtoffer erkent dat hij nepberichten verspreidt

De man die zich op social media voordeed als de broer van een man die omkwam bij de vliegramp met de MH17, geeft toe dat hij die familierelatie heeft verzonnen. 'Natuurlijk lieg ik over MH17 en verspreid ik misinformatie', zegt Gordon Nelson vanavond in Nieuwsuur, dat net als de Volkskrant onderzoek naar hem deed. Als zogenaamde nabestaande kreeg Nelson onder meer aandacht van GeenStijl, RTL Summer Night en Metro.



Seks komt in de knel: door gezin, werk en Netflix halen we de 2 keer per week bij lange na niet

Nederlandse stellen hebben minder seks dan voorgaande jaren - drie keer per maand - maar zijn per saldo toch best tevreden. De frequentie strookt niet met de algemeen heersende norm van 'gemiddeld twee keer per week'. Is de maatschappelijke druk om vaker seks te hebben overdreven en moeten we ons ideaalbeeld aanpassen?