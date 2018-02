Volkskrant Avond: Verzet tegen de sigaret wint terrein | Gaat schaatsen kapot aan de Nederlandse overheersing?

Haags gerechtshof: niet de Nederlandse, maar de Indiase rechter moet beslissen over terugkeer Insiya

Het gerechtshof Den Haag heeft donderdag een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak rondom het ontvoerde Amsterdamse meisje Insiya. Niet de Nederlandse, maar de Indiase rechtbank moet beoordelen of Insiya terug moet naar haar moeder in Nederland, stelt het hof.



De enige schaatser in Nederlandse equipe zonder profcontract won vandaag olympisch goud: wie is zij?

'Wanneer zijn de Spelen eigenlijk?', vroeg Esmee Visser toen ze zich eind december in Thialf verzekerde van een startbewijs voor de olympische 5 kilometer. Ze had nooit verwacht dat ze naar Zuid-Korea zou gaan. Net zomin als ze gedacht had dat ze er goud zou winnen.