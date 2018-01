Volkskrant Avond: Twee doden en 50 miljoen euro schade door zware storm | Die griepprik mag wel wat beter

Vandaag in het nieuws

Twee doden en 'meer dan vijftig miljoen euro schade' door westerstorm



Een groot deel van Nederland is vandaag overvallen door een zware westerstorm. Deze op zes na zwaarste storm ooit gemeten ontwrichtte het verkeer en richtte veel schade aan. Er vielen twee doden.



Trumps presidentschap blijkt fnuikend voor Amerika's rol als wereldleider: Duitsland en China streven VS voorbij



Duitsland heeft de Verenigde Staten in de ogen van de rest van de wereld voor het eerst ingehaald als het gaat om zijn rol als wereldleider. Sinds president Trump in het Witte Huis zit is het vertrouwen in het leiderschap van de Verenigde Staten dramatisch gedaald. Volgens een opiniepeiling van Gallup in 134 landen heeft nog maar 30 procent van de ondervraagden een positief beeld van de rol van de VS.