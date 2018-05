Volkskrant Avond: Stadionplein Amsterdam nog voor zomer Johan Cruijffplein | Pandahype Rhenen van korte duur

Vandaag belangrijk

Geheime Mossad-operatie was gewaagd maar 'smoking gun' dat Iran werkt aan kernwapens is er niet

Met veel bombarie onthulde Israël maandag een van de gewaagdste operaties van de Mossad van de afgelopen jaren. Uit 110 duizend documenten die de geheime dienst in handen kreeg, zou blijken dat Iran ooit werkte aan kernwapens. Maar de harde realiteit is dat Israël en de VS geen smoking gun hebben die bewijst dat Teheran nog steeds probeert een kernmacht te worden.



Buurtprotest genegeerd: Stadionplein in Amsterdam wordt Johan Cruijffplein

Het Stadionplein in Amsterdam wordt nog voor de zomer omgedoopt tot Johan Cruijffplein. Dat heeft het Amsterdamse gemeentebestuur laten weten aan buurtbewoners. Lees hier het hele artikel.