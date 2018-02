Volkskrant Avond: Sonja Holleeder aan het woord in liquidatieproces | Wat maakt Ellie Lust zo onweerstaanbaar?

Advies: geen hoogwatergeul maar dijkversterking voor Gelderse dorpje Varik

Geen hoogwatergeul in de Waal bij Varik, maar dijkversterking. Dat is het voorlopige advies van de stuurgroep die hierover advies moet uitbrengen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat. De stuurgroep stelde vorige week haar keuze uit omdat zij een bezoek van de minister aan het gebied wilde afwachten. Maandag besloot de stuurgroep alsnog voor dijkverzwaring te kiezen, gecombineerd met afgravingen in de uiterwaarden.



Moskou en Washington blijven zwijgen over aanval in Syrië waarbij Russische huurlingen werden gedood

Rusland is altijd al spaarzaam met informatie over zijn militaire verliezen, maar de Amerikaanse aanval waarbij eerder deze maand tientallen of mogelijk zelfs ruim honderd Russische huurlingen in Syrië omkwamen is helemaal taboe. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de geruchten daarover 'ongepast'. Maar ook Washington is zwijgzaam over het incident, kennelijk uit vrees de spanningen aan te wakkeren.