Volkskrant Avond: Scientology-achtige sekte actief in Nederlands onderwijs | Waarom Jezus' lijden ons zo boeit

Lasers moeten de bloemenpracht bij urbi et orbi beschermen tegen meeuwen

Als de paus zondag zijn traditionele zegen uitspreekt over de stad (urbi) en de wereld (orbi) zal hij dat doen met een blik op een ongeschonden bloemenzee uit Nederland. Ongeschonden, want de bloemisten en kwekers die het Sint-Pietersplein in Rome een groen jasje aantrekken zetten dit jaar alle middelen in om hun werk te verdedigen tegen vraatzuchtige meeuwen. Vorig jaar moesten ze op het laatste moment de schade herstellen die de vogels hadden aangericht. Lees hier het hele verhaal. (+)





Zo maak je water uit woestijnlucht

Drinkbaar water uit gortdroge woestijnlucht halen met minder dan 10 procent luchtvochtigheid. Het lukte onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology. Knap, want de meeste luchtcondensors werken bij minstens 50 procent luchtvochtigheid, ongeveer een vochtige herfstochtend. Mogelijk leidt de nieuwe techniek tot betere winning van irrigatie- en drinkwater in gebieden waar in de verste verte geen rivier of plas te bekennen is. (+)