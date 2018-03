Volkskrant Avond: Poetin wint Russische verkiezingen met enorme voorsprong | Tina Trucker, de koningin van het truckerslied

Morgen in de krant

Slowakije neemt geen genoegen met opstappen premier Fico: 65 duizend Slowaken protesteren tegen zijn partij



Ze joelen, ze fluiten, ze rinkelen met sleutelbossen. De menigte op het Bevrijdingsplein in Bratislava is een niet te temmen beest. 'We zijn met meer dan vorig week!', jubelt een dame vanaf het podium. Zo'n 65 duizend Slowaken antwoorden met groot gejuich. Aan de slogans is te merken dat niemand op het plein genoegen neemt met het opstappen van premier Robert Fico, 24 uur eerder. 'Fico naar de gevangenis!' 'Algehele staking!' 'Schaamte, schaamte!' (+)



Goed nieuws voor het nationale rugbyteam: ook in Nederland is de sport geen spelletje meer



Rugby wordt steeds populairder in Nederland en daardoor wordt ook het aanwezige talent beter zichtbaar. In de sterke buitenlandse competities wordt het verder ontwikkeld. Goed nieuws voor het nationale team. (+)