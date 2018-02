Volkskrant Avond: Piloten Transavia leggen werk neer | Hoe schadelijk is de griepgolf voor de economie?

Griepgolf is grote schadepost voor werkgevers: een zieke werknemer kost ze gemiddeld 241 euro per dag

De griepgolf waar ons land sinds half december mee kampt, is een flinke schadepost voor de economie. Medewerkers die met griep of een verkoudheid thuiszitten, kosten hun werkgever gemiddeld 241 euro per dag, berekende onderzoeksbureau TNO in 2016.



Van onzeker muisje tot 'angstaanjagende boze kat': zo werd Kodaira olympisch kampioen op de 500 meter

Nao Kodaira kwam in 2014 naar Nederland met de bedoeling olympisch schaatskampioen te worden, als eerste Japanse vrouw. Ze wierp haar schuchterheid af en klopte aan bij de sprintploeg van Marianne Timmer. Ze wilde trainen met Margot Boer. Die had in Sotsji tweemaal olympisch brons gehaald op de kortste afstanden.