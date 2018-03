Volkskrant Avond: Op stap met de (wederopstanding van) Wild Romance | Het Westen vormt een front tegen Poetin

Vanavond op tv

De Roze Dolk (NPO 3, 21.40 uur) is een nieuwe episode in het tv-genre 'egodocumenten'. In deze persoonlijke reeks leggen programmamaker Bo Jeuken en haar vriend Stef hun prille ouderschap vast in diverse stadia. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Sybrand Buma (CDA) en Lilian Marijnissen (SP) in debat over zorg en veiligheid bij Pauw (NPO 1, 23.00 uur). Meer tv-tips vindt u hier.