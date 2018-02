Volkskrant Avond: Mies Bouwman (88) - oermoeder van de Nederlandse televisie - overleden

Poetin last maar een gevechtspauze in van vijf uur per dag in Syrische Oost-Goutha

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag een dagelijkse gevechtspauze van vijf uur in het Syrische Oost-Goutha afgekondigd. Daarmee komt Rusland slechts ten dele tegemoet aan het akkoord binnen de VN-Veiligheidsraad, afgelopen weekeinde, over een dertig dagen durende wapenstilstand in het hele land. Die zou 'zonder uitstel' van kracht moeten worden, maar in delen van het land ging de strijd door.



Politie verstuurt Amber Alert vanwege ontvoerde baby in Eersel: 'De veiligheid van het kind is in gevaar'

De politie heeft een Amber Alert verstuurd vanwege de ontvoering van een baby in de Brabantse plaats Eersel. De zes maanden oude Hannah was bij een verzorger ondergebracht en is 'met geweld' meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door jeugdzorg ontrokken aan het ouderlijk gezag. De reden daarvoor is niet bekend.