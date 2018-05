Volkskrant Avond: Marokko steeds vaker eindbestemming voor migranten | Onbemande pomp is het omrijden waard

Onbemande pomp is steeds voordeliger, maar niet iedereen wil omrijden

Niet tanken langs de snelweg, maar even verderop bij een onbemande benzinepomp: het wordt steeds lucratiever dankzij een prijzenoorlog tussen de onbemande pomphouders. Toch is omrijden niet voor alle automobilisten een uitkomst. 'Mijn tijd is ook geld.' (+)



'Stel seks uit tot alle deadlines zijn gehaald, tenzij zich een buitenkans voordoet'

Op 16 mei verschijnt Voetnoot nummer 2.500 van Arnon Grunberg op de voorpagina van de Volkskrant. Het zal de laatste zijn. Ter gelegenheid van dit naderende afscheid beantwoordde hij donderdagmiddag vanuit het Stedelijk Museum in Amsterdam lezersvragen in een AMA (Ask Me Anything) op internetforum Reddit. Een selectie van de interessantste, mooiste en onbenulligste vragen - en antwoorden.



Het was weer zover, het moment waarop Aaf Bijna Een Tapijt Ging Kopen

Dat moment brak aan toen Aaf in een klein plaatsje in het zuiden van Marokko was. De nomade ter plaatse begon tapijten uit te rollen. 'Sommige waren gemaakt van kamelenhaar, andere van cactuszaad waaruit je zijde bleek te kunnen spinnen.' Voor ze het wist, had Aaf op haar iPhone op de Ikea-site het vloerkleed opgezocht dat zij thuis had liggen, de Valby Ruta van €39,95. (+)