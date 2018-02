Volkskrant Avond: Is Nederland een narcostaat? | Hier wordt de strijd tegen de hoofdluis gewonnen

Raad van State blijft bij conclusie: geen referendum over schrappen referendum

De Raad van State (RvS) geeft het kabinet opnieuw juridisch gelijk: minister Ollongren mag in haar intrekkingswet bepalen dat over het schrappen van het referendum geen referendum kan worden gehouden. De hoogste juridische adviseur van de overheid verstrekt de extra onderbouwing op verzoek van de voltallige oppositie.



Hoge Raad: voor betaalde seks met minderjarige volstaat één dag cel (plus een taakstraf)

Zes klanten die in 2014 betaalde seks hadden met een 16-jarig meisje in een Valkenburgs hotel, zijn terecht veroordeeld tot een celstraf van slechts één dag in combinatie met een taakstraf. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De uitspraak is een domper voor het Openbaar Ministerie dat in de Valkenburgse zedenzaak juist 'substantiële' gevangenisstraffen van meerdere maanden had geëist tegen de hoerenlopers.