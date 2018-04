Volkskrant Avond: Iran werkt volgens Israël nog steeds aan kernwapens | Waar waren de dixies op Koningsdag?

Vanavond op tv

Vanavond wordt de laatste aflevering van Dream School (NPO 3, 20.25 uur) uitgezonden. De leerlingen krijgen interviewles van Eva Jinek. Iets later kijk je de docu Alles wat we wilden (NPO 3, 22.55 uur) over jongeren die worstelen met hun ambities en de druk van buitenaf om succesvol te zijn. Zin in een film? Geniet van de dromerige naïviteit in The Perks of Being a Wallflower (Viceland, 20.30 uur) of kijk de klassieker Lang leve de koningin (RTL 8, 20.30 uur). Meer tv-tips vind je hier.