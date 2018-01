Volkskrant Avond: Ikea-oprichter Ingvar Kamprad overleden | Hoe slecht zijn je boodschappen voor de aarde?

Ikea-oprichter Ingvar Kamprad (1926-2018) was topondernemer met fiscale allergie

Een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw', noemde Ikea haar oprichter bij het bekendmaken van diens overlijden. Ingvar Kamprad overleed zaterdag op 91-jarige leeftijd in zijn woonhuis in Småland, een regio in het zuiden van Zweden. Hij bouwde een miljardenimperium van meubelzaken, die vriendelijk ogend design in zelfbouwpakketten naar de massa bracht. Hij blijft ook in de herinnering als een agressieve belastingontwijker die zich in zijn jonge jaren actief inzette voor de nazi-beweging in Zweden.



KNAW: gevreesde 'braindrain' bestaat niet, onze universiteiten worden steeds beter

De braindrain van Nederland, het gevreesde weglopen van goeie wetenschappers naar het buitenland, bestaat niet. Weliswaar vertrekt ieder jaar een op de tien Nederlandse onderzoekers voor enkele jaren of zelfs definitief naar elders. Maar de instroom van onderzoekers uit het buitenland is net zo groot, en wetenschappelijk zijn die gemiddeld zelfs een fractie beter dan wat er vertrok.