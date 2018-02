Volkskrant Avond: Huurwoning voor het eerst boven de 1000 euro | 'Fuck de koning', nog even en het mag

Morgen in de krant

Lijsttrekker van Denk Alkmaar: 'We hebben te maken met islamofobie' (+)

De politieke partij Denk gaat in 14 gemeentes meedoen met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen in de grote steden, maar ook in middelgrote plaatsen zoals Alkmaar. Wat beweegt lijsttrekker Mohamed Keskin (39) daar om zich in te zetten voor Denk? 'Ook hier verzetten we ons tegen de verrechtsing.'



Friesland is verwikkeld in een cultuurstrijd met als inzet het behoud van de eigen identiteit (+)

In korte tijd is Friesland een aantal kroonjuwelen kwijtgeraakt: Friesland Bank en Friesland Foods. Opgeslokt door 'Hollandse' bedrijven. Nu dreigt voor zorgverzekeraar De Friesland hetzelfde lot. Of brengt de rechter donderdag redding?