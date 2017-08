Volkskrant Avond: Hoe weerloos is Amsterdam bij een aanslag? | Zo ging de karaktermoord op Joris Demmink

Morgen in de krant

Plusteken achter een artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €3/week.

'We dachten dat de imam goede invloed had, maar hij hersenspoelde ze'

Het leven in Ripoll stond vooral in het teken van hard werken of van je pensioen genieten. Tot de aanslag op de Ramblas in Barcelona. Enkele betrokken terroristen zijn afkomstig uit het slaperige stadje, onder wie een imam. (+)



Angst voor aanslag is ook toegeslagen in de Kalverstraat

De orgelman in de Kalverstraat heeft slecht geslapen de laatste week. 'Bang voel ik me,' zegt hij, 'Heel bang.' De 63-jarige Erik, die met een geldbakje ritmisch op de muziek van zijn draaiorgel mee tikt, staat midden in de drukke Amsterdamse winkelstraat.