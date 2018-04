Volkskrant Avond: Hoe ver gaat Trump in zijn oorlog met justitie? | Haute friture: de kroket wordt chique

Help leerlingen ontdekken wat echt van waarde is, voor ze inderdaad zombies worden

Er dwalen binnenkort zombies in ons onderwijs. Althans, als we niet oppassen, zegt Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Ze doelt daarmee op de studenten met psychische problemen. Onderzoekster Jolien Dopmeijer schreef een actieplan om een 'generatie van zombies' te voorkomen, maar dit biedt geen oplossing voor het werkelijke probleem. Hoe voorkomen we wél een generatie van zombies?



24/7 liken, taggen, posten, volgen en spammen: deze leerlingen kunnen geen lesuur zonder telefoon

Isa (14) zit zo'n 12 uur per dag op haar mobiel. Haar favoriete apps zijn Snapchat, Instagram en WhatsApp - ze kan al geen lesuur doorkomen zonder dat ze haar beste vriendin een appje stuurt. 'We delen alles, ik stuur zelfs een berichtje als ik naar de wc moet. De afgelopen twee maanden hebben we meer dan tweeduizend foto's uitgewisseld.' Haar ouders vragen haar soms minder met haar mobiel bezig te zijn: 'Maar zij zijn net zo goed verslaafd.' (+)