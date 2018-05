Volkskrant Avond: Hoe nieuw antisemitisme opspeelt in Europa | Drie gezinnen over hoe zij doden herdenken

Morgen in de krant

Hoe nieuw antisemitisme opspeelt in Europa

In Amsterdam worden de ruiten van een Joods restaurant ingegooid. Een 21-jarige jongen die een keppeltje draagt wordt op straat in Berlijn met een riem geslagen. Een 85-jarige Joodse vrouw, overlevende van de Holocaust, wordt in Parijs doodgestoken, waarna haar appartement in brand wordt gestoken. Is antisemitisme in opkomst in Europa? Vijf correspondenten doen verslag van antisemitisme in hun land. (+)



'Herdenk wie je wilt, maar laat een ander altijd in zijn waarde'

Niet alleen de Waalsdorpervlakte en de Dam in Amsterdam zijn herdenkingsplaatsen op 4 mei. In het hele land komen mensen bij elkaar voor de jaarlijkse twee minuten stilte. Uit gewoonte, traditie en overtuiging. De Volkskrant keek in Hoorn, Emmen en Moerdijk. (+)