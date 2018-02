Volkskrant Avond: Geplaagd in Nederland, nu pakt Ted-Jan Bloemen goud voor Canada | Is dit het #metoo-moment in hulpverlening?

Vandaag belangrijk

Seksfeesten en uitbuiting in ontwikkelingslanden: is dit het #metoo-moment van de hulpverlening?

Is dit het #metoo-moment van de hulpverlening? 1.200 opzeggingen voor Oxfam in Groot-Brittannië, zelfs 1.700 in Nederland, een actrice (Minnie Driver) die opstapt als ambassadrice en nu ook het tycoon Zuid-Afrikaanse Desmond Tutu die de organisatie 'teleurgesteld' de rug toekeert.



Ontluisterend optreden Kramer op 10 kilometer - Canadees Bloemen wint, zilver voor Bergsma

In een olympisch record heeft Ted-Jan Bloemen op de Gangneung Oval de olympische 10 kilometer gewonnen. Achter de Nederlandse Canadees werd Jorrit Bergsma tweede en de Italiaan Nicola Tumolero derde. Ontluisterend was het optreden van Sven Kramer. De Fries werd slechts zesde. 'Dit is gewoon slecht', reageerde hij na afloop.