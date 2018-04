Volkskrant Avond: FC Twente degradeert uit eredivisie na 34 jaar | Is Femke Halsema geschikt als burgemeester?

Voorzitter As Soennah-moskee: 'We zouden wel gek zijn om met zo'n organisatie zaken te doen'



De salafistische As Soennah-moskee in Den Haag ontvangt geld van een dubieuze organisatie in Koeweit, stellen NRC en Nieuwsuur. Ook spreekt de organisatie met een 'gespleten tong'. Maar volgens moskeevoorzitter Abdelhamid Taheri klopt er niets van die berichten.



Aaf probeert al haar hele leven thuis te raken in de wereld van de zelfbruiner. Zonder succes



Aaf heeft een haat-haatrelatie met zelfbruiners. 'Het ergste aan zelfbruiner is de geur. Er zit iets in, vloeibare zonnestralen, en vloeibare zonnestralen stinken verschrikkelijk. Wee en doordringend tegelijk. Als je eenmaal door jezelf gebruind bent, moet je voor straf dag en nacht in die geur verkeren' (+)