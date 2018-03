Volkskrant Avond: EU en VS wijzen eensgezind Russen uit | Hoe lang zijn die voorgekookte paaseieren houdbaar?

Vanavond op tv

Thuiskok Yvette van Boven buigt zich in Koken met Van Boven (NPO 2, 20.25 uur) over de vraag hoe verantwoord kip te eten. Of kijk The Lovely Bones (RTL 8, 20.30 uur) van regisseur Peter Jackson, een gewaagd en geslaagd filmavontuur. Zin in een serie? Snuffel dan eens in ons serie-overzicht, daar tippen we series die de moeite waard zijn én de series die je gerust kunt overslaan. Meer tv-tips vindt u hier.