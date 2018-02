Volkskrant Avond: En, hoe deden we het op de Spelen? | Klöpping mag bij uitzondering Lubach interviewen

Vandaag belangrijk

Terugblik op Spelen: Nederlanders (iets) minder dominant op langebaan, successen in shorttrack bieden hoop

De dodelijke dominantie van het Nederlandse topschaatsen leek na een week olympische langebaan verzekerd. Nederland had halverwege de Winterspelen zes van de zeven gouden medailles veroverd, waarbij die ene gemiste titel, op de 10 kilometer, een prooi was voor de geboren Nederlander Ted-Jan Bloemen.



Klaver op partijcongres: GroenLinks gaat in honderd gemeenten besturen

In navolging van de SP wil GroenLinks zich na de gemeenteraadsverkiezingen sterker dan ooit profileren als bestuurspartij op lokaal niveau. 'We gaan in honderd gemeenten besturen, waaronder de vier grote steden', kondigde partijleider Jesse Klaver zondag aan op het partijcongres in Rotterdam.