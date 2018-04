Volkskrant Avond: De robotchirurg neemt riskant handwerk over | Deze Nederlanders waren in de ban van Bhagwan

Dotan erkent aanmaken nepfans: 'Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker'

Singer-songwriter Dotan geeft toe dat hij nepfans heeft ingezet om zijn muziek aan te bevelen. Dit doet hij vandaag in een video op Facebook. Hij reageert daarmee op een verhaal in de Volkskrant van afgelopen zaterdag, waarin werd onthuld dat zeker 140 verzonnen accounts in het leven zijn geroepen om Dotans bekendheid te vergroten en zijn muziek te verspreiden.



122.887 handtekeningen tegen 'uithongering' grote grazers in Oostvaardersplassen naar de Kamer

122.887 handtekeningen tegen de 'uithongering' van grote grazers in de Oostvaardersplassen worden dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De tekenaars van de petitie willen dat er direct wordt bijgevoerd in het natuurgebied. Maar is Den Haag de juiste plek voor de petitie? De directe verantwoordelijkheid ligt bij de provinciale staten van Flevoland.