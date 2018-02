Volkskrant Avond: Apensoorten delen gebarentaal | Skiën zonder sneeuw: zo bereidt Beijing de Spelen voor

Aaf hoopte op een zorgeloze vakantie met haar gezin

Maar daar stak de Consumentenbond een stokje voor met een nieuwsbericht: 'Stof, beestjes en poepbacterie: helft vakantiehuisjes is vies'. Nu is de helft van de gewone Nederlandse huizen natuurlijk ook vies, maar vies is erger in een vakantiehuisje, want dan is het niet je eigen viezigheid. Het is de viezigheid van de mensen vóór je. (+)