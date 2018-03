Volkskrant Avond: Als hij wil, blijft Xi voor eeuwig president van China | Is het tijdperk-Kramer ten einde?

'Plus'-teken achter aan artikel? Artikelen met een 'plus'-teken zijn vrij toegankelijk voor abonnees van de Volkskrant. Geen abonnee? Geen nood, hier kunt u een abonnement nemen vanaf €2,50/week.

Paralympisch snowboarder Bibian Mentel: 'Als ik aan het boarden ben, vergeet ik even de ellende om me heen'



Maandag hoopt Bibian Mentel op de Paralympische Spelen in Pyeongchang - net als vier jaar geleden in Sotsji - goud te halen op het onderdeel snowboardcross. Maar honderd procent fit is ze niet, dankzij tientallen bestralingen tegen die steeds maar terugkomende kanker. (+)



Toen mijn zoon vroeg of ik met hem naar Black Panther wilde, zei ik onmiddellijk ja



Aaf Brandt Corstius vond Black Panther een heerlijke film. 'Toen ik zijn zoon na de film vroeg wat hij de leukste scènes vond, zei hij: die in het laboratorium. In die scènes staat een jonge zwarte vrouw steeds geniale dingen uit te vinden. Dat zal mijn zoons herinnering zijn aan zijn eerste superheldenfilm. Een geniale jonge zwarte vrouw.' (+)