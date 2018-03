VO-Raad vindt predicaat 'excellente school' verwarrend en wil ervan af

Evenmin is Rosenmöller er gelukkig mee dat de onderwijsinspectie bepaalt welke scholen zich excellent mogen noemen. 'De overheid zou de Inspectie daar niet mee moeten belasten. De Inspectie is ervoor om te bepalen of het onderwijs op een school aan de maat is of niet. Ze moet daarnaast niet ook nog eens Michelinsterren gaan uitdelen - nog afgezien van het feit dat ik sowieso niet erg gecharmeerd ben van dit soort kwalificaties.'



Overigens gaat het initiatief voor de toekenning van zo'n ster niet uit van de Inspectie. Scholen die ervoor in aanmerking menen te komen - dat zijn per definitie scholen waarvan de algemene kwaliteit positief werd beoordeeld - kunnen een aanvraag indienen bij de Inspectie.



Van die mogelijkheid hebben sinds 2012, toen het programma werd geïntroduceerd, 941 scholen in basis- en voortgezet onderwijs gebruik gemaakt. Aan 468 scholen is het predicaat 'excellent' ook metterdaad toegekend. Dat betekent dat het gros van de scholen het predicaat niet begeert, zei Petra van Haren, voorzitter van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), in Kassa. Soms hebben scholen simpelweg geen behoefte aan een extra blijk van erkenning door de Inspectie. Maar vaker zien ze op tegen de administratieve rompslomp die de verkrijging van het predicaat met zich meebrengt.