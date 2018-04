Vier mannen opgepakt wegens het plannen van een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam

In het kader van hun arrestatie werden drie woningen in Oudenbosch en Roosendaal, een loods in Sprundel en twee woningen in Essen en Antwerpen doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op onder meer digitale gegevensdragers. Ook zijn drie auto's in beslag genomen.



In de woning in Roosendaal ontdekte de politie op zolder een hennepkwekerij. De in Nederland aangehouden verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die in België is aangehouden, wordt overgeleverd aan Nederland.



Tijdens zijn rechtszaak hield Jaoaud A. vol dat hij en zijn gesprekspartners in het afgeluisterde gesprek slechts in hypothetische termen over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam discussieerden.



'Of het deelnemers aan dat afgeluisterd gesprek ernst was, is nog volop in onderzoek', zegt een woordvoerder van het OM nu.