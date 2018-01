Vier dagen na dodelijk ongeval door epileptische aanval stapte verdachte weer in de auto

Ze knalde al eens met haar auto frontaal op een Porsche. Belandde in een tuin waar kort daarvoor nog kinderen speelden. Eindigde een keer in de sloot. Botste tegen een boom. Ze sloeg ooit over de kop. Maar op vrijdag 30 mei 2014 ging het pas echt mis, toen Julia H. op de Haringvlietweg in Hellevoetsluis twee jonge Polen over het hoofd zag in haar Peugeot 206 Cabrio. De twee wandelden over de fietsstrook.