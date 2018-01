Vicevoorzitter FNV stapt op: 'Het schort hier aan daadkracht'

Geen knallende ruzie

Ik ben vooral binnen in plaats van buiten aan het strijden Mariëtte Patijn, vicevoorzitter FNV

Over de bron van hun conflict hielden Patijn en FNV-voorzitter Han Busker zich in een dinsdagmiddag uitgegeven verklaring op de vlakte. Patijn schrijft alleen dat in de strijd voor een 'socialer Nederland' een 'eensgezinde en daadkrachtige vakbond nodig' is. 'Die eensgezindheid en daadkracht is er nu naar mijn opvatting nog onvoldoende. Dat is de reden dat ik niet langer vanuit deze functie medeverantwoordelijkheid wil dragen voor het besturen van de FNV.' Busker op zijn beurt zegt het er niet mee eens te zijn dat het binnen de FNV zou schorten aan eensgezindheid en daadkracht. 'Het beeld dat zij schetst wordt niet gedeeld en herkend door de rest van het bestuur', schrijft de FNV-voorzitter. Busker zegt het vertrek van Patijn te betreuren.



'We zijn niet met knallende ruzie uit elkaar gegaan', verduidelijkt Patijn telefonisch. 'Maar onder de kerstboom heb ik besloten dat het me niet snel genoeg gaat. Inhoudelijk zijn we het eens, maar over het tempo en de strategie niet.' Als voorbeeld noemt ze de hoge werkdruk in het openbaar vervoer, die vorige week leidde tot duizenden stakende buschauffeurs. 'We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer alleen de gevolgen van problemen willen aanpakken, maar ook de oorzaken. De hoge werkdruk in het openbaar vervoer is het gevolg van slechte aanbestedingen. Om daar iets aan te doen moet je het hele aanbestedingsbeleid op de schop doen, dus niet alleen voor buschauffeurs, maar voor iedereen. Dat vergt daadkracht, en daar schort het aan.'