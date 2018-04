Verzetsheld Rudi Hemmes (94) in gesprek met basisschoolklas: 'Als er oorlog is, heb je niks meer te vertellen'

De Tweede Wereldoorlog begon 78 jaar geleden, dus er zijn steeds minder mensen die er uit eigen ervaring over kunnen getuigen. ‘Ik zie een nieuw soort gesprek ontstaan tussen de huidige generatie grootouders en kleinkinderen’, zegt Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. ‘De babyboomers hebben zelf de oorlog niet meegemaakt, maar hebben wel tijd voor reflectie met hun kleinkinderen. Ze vinden het belangrijk de verhalen over te brengen. En de boodschap, dat je moet opkomen voor je vrijheid en de rechtstaat.’

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van Verzet. Het is de rode draad voor de herdenking van de oorlog en de viering van de bevrijding. Op vijfduizend scholen kregen dinsdag 218 duizend kinderen van groep 7 en 8 het 'Denkboek' uitgereikt. Aan de hand van teksten, strips, interviews en vragen worden ze uitgedaagd na te denken over herdenken en vieren, vrijheid en democratie. Er is ook een speciaal Caribisch Denkboek uitgebracht.



Op de Haagse basisschool is Engelandvaarder Rudi Hemmes de boeken persoonlijk komen uitdelen. Hij is zestien als hij in mei 1940 de Duitse luchtlandingstroepen ziet. 'Ze probeerden de koningin te pakken te krijgen. Dat vond ik een rotstreek. Gelukkig is dat niet gelukt.'



Hij vertelt dat Nederland vier dagen na het uitbreken van de oorlog capituleert. 'De Duitsers zeiden dat ze Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam zouden bombarderen. Daarom zei de regering: we geven ons over, jullie hebben gewonnen. Toch hebben de Duitsers die middag Rotterdam gebombardeerd. Dat vond ik zo'n ontzettende schurkenstreek.'