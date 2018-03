Verzetsheld Charles Bartelings (96) keert na de oorlog voor het eerst terug op het Binnenhof

'Het is hier flink veranderd', zegt Bartelings als hij, ondersteund door zijn zoon Paul (56) het Tweede Kamergebouw binnenloopt. Een hele delegatie is vandaag met hem meegekomen. Onder begeleiding van een cameraploeg, pers en initiatiefnemers van de documentaire wordt hij het gebouw ingeleid voor een reis terug in de tijd.



Kamervoorzitter Khadija Arib ontving vandaag Engelandvaarder Charles Bartelings (96) in de Kamer. Een bijzonder bezoek, want het was voor de verzetsheld een weerzien met de geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Binnenhof bezet door de Sicherheitsdienst (SD) en de Gestapo. Bartelings werd er in 1941 verhoord. Voor een documentaire over de Engelandvaarders was hij vandaag voor het eerst terug op de plek die zo'n belangrijke rol in zijn leven speelde.



Met wandelstok loopt Bartelings door de gangen van Binnenhof 7, een zijvleugel van het gebouw. Grote SP-posters hangen op de massief houten deuren. 'Hier werden de gearresteerde spionnen en verzetshelden verhoord.' Vertelt Jos Teunissen, initiatiefnemer van Museum Engelandvaarders. Hij weet alles over de geschiedenis van het gebouw. 'Het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Bijna niemand weet dat, misschien zelfs de mensen die hier werken niet.'