Verzekeraars willen verplichte 'zwarte doos' in auto's: hoe werkt dat?

Meer als aanvulling op bestaande onderzoekstechnieken

Bits of Freedom stelt dat data van EDR's niet zaligmakend zijn. 'Het is goed je te realiseren dat dit soort gegevens een abstractie van de werkelijkheid zijn', zegt woordvoerder Hans de Zwart. Ze tonen niet altijd wat je denkt te zien. Het Verbond erkent dit. 'Je weet niet of een ruk aan het stuur betekent dat iemand niet zat op te letten of dat de bestuurder moest uitwijken voor een kind.' Zwarte dozen zullen, zeker bij ernstiger ongevallen, daarom vooral een aanvulling leveren op bestaande onderzoekstechnieken, aldus Buis.



De verzekeraars willen het liefst dat EDR's in alle auto's worden gebouwd, ook in bestaande. Wie dat moet betalen, is nog punt van discussie. De ANWB is geen voorstander van verplichte inbouw. 'EDR's zitten nu al in veel nieuwe auto's. Het is beter ze langzaam te laten ingroeien.'