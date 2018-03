Verzekeraars: verplicht 'zwarte doos' in auto's om schade en aansprakelijkheid sneller af te wikkelen

De Event Data Recorder (EDR), zoals de zwarte doos officieel heet, zit onder de motorkap en legt de eerste en laatste seconden voor en na een ongeluk vast. Bij het uitlezen van de gegevens kan worden vastgesteld hoe snel er werd gereden en geremd, en of de richtingsaanwijzers het deden.



'Als de EDR direct wordt uitgelezen door een onafhankelijke instantie, zoals de politie, zijn de data over het moment kort voor en op het moment van het ongeval betrouwbaar', stelt het Verbond van Verzekeraars in hun brief. 'Als verzekeraars in staat worden gesteld om via de politie over deze data te beschikken, kunnen zij zich snel een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Zowel verzekerden als slachtoffers zijn gebaat bij een snelle schadeafhandeling.'



EDR-gegevens worden bij zware ongevallen nu al door de politie gebruikt om vast te stellen wie schuldig is aan een ongeluk. Deze gegevens kunnen zonder toestemming van de bestuurder worden gevorderd. Omdat de gegevens ook kunnen helpen bij het vaststellen van wie aansprakelijk is, zouden verzekeraars graag zien dat de politie de EDR-gegevens naar hen doorspelen.



Volgens NRC willen verzekeraars hiermee fraude terugdringen. Per jaar wordt 1,2 miljard aan letselschade uitgekeerd, tegenover 50 miljoen die jaarlijks aan fraude bij autoverzekeringen wordt opgespoord. Maar in werkelijkheid zou 'de fraude viermaal zou groot kunnen zijn', zegt Rudi Bos, woordvoerder van de verzekeraars tegen NRC.



De verzekeraars willen naar hun klanten 'transparant zijn in de data die zij gebruiken en het doel waarvoor ze die gebruiken', schrijven zij in hun brief. Ze bieden klanten de mogelijkheid de data in te zien en bij onjuiste registratie te wijzigen. 'Het uitgangspunt voor verzekeraars is dat de klant aan het stuur zit. Aan de consument behoort de regie toe op vrijwel alle voertuigdata', staat in de brief.



Een onafhankelijke instantie, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeerd (RDW), zou met toestemming van klanten toegang kunnen geven tot de data. Een dergelijk systeem wordt nu al gehanteerd: verzekeraars stellen hun informatie gratis beschikbaar aan de RDW, die vervolgens kan besluiten om de informatie tegen betaling aan derden te verstrekken.



Veel nieuwe Europese en Aziatische auto's hebben al een EDR aan boord. In de VS is dit zelfs verplicht. Ook politieauto's in Nederland zijn standaard uitgerust met een EDR.



De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de politie scharen zich achter het plan om de zwarte doos verplicht te stellen.