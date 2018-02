Verwarrend, Forum voor Democratie is opeens een van de minst democratische fora van dit land

Volgens het AD had hij een 'messcherpe indruk' achtergelaten. En och, vonden de experts bij DWDD, hij kan zo charmant zijn. Vond-ie zelf ook trouwens: 'Ik ben volgens mijn zus Astrid een beest, maar het tegendeel is waar.' Het tegendeel is waar.



De Betrouwbare Mannetjes zaten heerlijk (helder) Holleeder te bingen en waren net bij De Allesweter aanbeland, toen die andere medialieveling in beeld kwam. Niets begreep hij van alle commotie. Zijn partijgenoot Theo 'wat is daar nou weer mis mee' Hiddema had dinsdag in De Telegraaf al uitgelegd dat het Forum voor Democratie niet racistisch is.