Vertrouwen in formatiepoging groeit, maar finish nog niet in zicht

Sociale partners

De volgende week komen sociaal- en financieel-economische thema's aan bod. Gerrit Zalm heeft in de vakantie al stukken opgesteld met doorrekeningen en tabellen, maar daar is de afgelopen dagen nog niet over gediscussieerd. De partijen verwachten daar minder onenigheid over.



Aanstaande woensdag komen de sociale partners op bezoek bij de onderhandelaars. De hoop is dat de werknemers en werkgevers gezamenlijk met concrete voorstellen komen voor het regeerakkoord, maar dat is nog twijfelachtig. De sociale partners onderhandelen in de Sociaal Economische Raad (SER) al langdurig over thema's als pensioenen en arbeidsmarkt. Formele akkoorden zijn er nog niet gesloten.