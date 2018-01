Veroordeelde agenten fatale arrestatie Mitch Henriquez gaan in hoger beroep en eisen vrijspraak

Stuitend

De nabestaanden hopen dat de agenten in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf zullen krijgen

De nabestaanden van Mitch Henriquez laten via hun advocaat weten het 'stuitend te vinden dat je kan volhouden dat het oké is wat je hebt gedaan. Op de filmbeelden van de arrestatie is heel duidelijk te zien dat de agenten te ver gingen.' Ze hopen dat de agenten in hoger beroep een onvoorwaardelijke celstraf zullen krijgen, oftewel een gevangenisstraf die ze daadwerkelijk moeten uitzitten.



In hoger beroep zal de zaak opnieuw inhoudelijk behandeld worden. In eerste aanleg draaide de zaak grotendeels om de vraag: wat is de doodsoorzaak van Henriquez? De deskundigen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Volgens sommigen - onder wie een deskundige die was ingeschakeld door de verdediging - was er geen direct verband tussen het handelen van DH01 en DH02 en het overlijden van Henriquez. Andere deskundigen oordeelden van wel. De rechtbank besloot geen partij te kiezen, maar stelde vast dat 'de meest waarschijnlijke verklaring voor de dood van Henriquez een combinatie van factoren is'. En dat 'de kans dat Henriquez ook zónder de nekklem zou zijn overleden heel klein is. Er is dus een causaal verband tussen de nekklem en het overlijden.'