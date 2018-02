Vermeend-familie stapt op bij uitgever omstreden cyberboek

Vermeend heeft al elf jaar geen aandelen meer in Einsteinbooks Stefan van Huizen, accountant

Een dag later liet Vermeend zich uitschrijven als commissaris bij Einsteinbooks, aldus de Kamer van Koophandel tegenover de Volkskrant. De KvK bevestigt dat Vermeend de notaris heeft verzocht om hem per 22 januari als commissaris te schrappen.



Vermeend ontkent dat dit met terugwerkende kracht is gebeurd. '22 januari is de geregistreerde datum in de KvK als datum van uittreding van de heer Vermeend als commissaris', aldus zijn accountant Stefan van Huizen. Hij meldt dat Vermeend al elf jaar geen aandelen meer heeft in Einsteinbooks. Uitgever Theo Oskam wil weinig kwijt over Vermeends vertrek: 'Daarvoor moet u bij hem zijn.'



Vier dagen na de Nieuwsuur-uitzending trok ook Vermeends dochter Simone zich terug uit Einsteinbooks, waar ze bestuurder was. Simone Vermeend schreef, evenals haar vader, een boek over blockchain en werkt bij Nationale Nederlanden. Zoon Joost was al op 8 januari vertrokken bij de uitgeverij, blijkt uit navraag bij de KvK.