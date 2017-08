Verkeerslobby voert druk op kabinet op: 'Randstad slibt dicht'

Die voorspelling sluit nauw aan bij de zorgen die leven op het ministerie van Infrastructuur. De bewindslieden Schultz en Dijksma waarschuwden onlangs dat grote infarcten dreigen op de wegen en de spoorwegen in de Randstad en in de stedelijke regio's daarbuiten. Tussen 2030 en 2040 komt ook het verkeer naar en rond Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen in de problemen.



Ook bij een gematigde groei van 1 procent per jaar neemt het aantal auto's dusdanig toe dat er ten opzichte van 2014 25 procent meer files staan in 2040. Dat is 70 procent als die economische groei 2 procent is - bijna het huidige niveau.



Het ministerie voorspelt ook dat de drie zogenoemde goederencorridors tussen de Randstad en Duitsland, België en Noord-Nederland met bijna tweederde kunnen groeien als het goed gaat met de BV Nederland. Een groei die zonder extra investeringen voor een stapeling van knelpunten gaat zorgen op weg, spoor en water (sluizen en bruggen), vooral richting Duitsland.