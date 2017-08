Verdwijnt de es uit het Nederlandse landschap? Aziatische schimmel bedreigt tot 98 procent van de bomen

Als volgend jaar het ergste gevaar voor passanten is geweken, moet duidelijk zijn of inderdaad vrijwel alle van de ruim 10 miljoen essen in Nederland de komende jaren aan de kettingzaag moeten geloven. Inmiddels is zeker 80 procent van de bomen van Staatsbosbeheer, de organisatie met de grootste essenpopulatie op zijn land, in meer of mindere mate is aangetast door de essentakziekte.



In de grootste probleemgebieden - Flevoland, Groningen en Zuid-Holland - zijn al veel bomen omgevallen of gekapt. In Gelderland is het probleem ook aanzienlijk; volgende week begint Staatsbosbeheer met kappen in de Achterhoek, maar ook rond Amsterdam.