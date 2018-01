Verdachte politiemol Mark M. ontkent elk misdrijf: 'De rijksrecherche trekt het hele verhaal uit zijn verband'

Financiële handel en wandel

Iedereen zwijgt in alle talen Persofficier Kramer

Daarover moet de komende weken duidelijkheid komen in de rechtszaak tegen M., die maandag werd hervat voor de rechtbank in Den Bosch. De cruciale vraag is of het OM voldoende hard bewijs heeft tegen M., waardoor de verdachte door de rechtbank kan worden veroordeeld wegens schending van het ambtsgeheim, corruptie, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.



Want M. kan niet ontkennen dat hij 28.500 'bevragingen' deed in het politiesysteem - daar zijn harde digitale sporen en bewijzen van. Maar hij ontkent dat hij die informatie heeft doorverkocht aan criminelen. 'Daarvan is ook geen enkel bewijs in het dossier', beweert zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers.



Politie en justitie hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar zijn financiële handel en wandel, zo bleek maandag tijdens de rechtszitting. Het OM heeft M. het witwassen van ten minste 80 duizend euro ten laste gelegd. Dat is het bedrag dat de politiemol volgens het OM 'minimaal' moet hebben verdiend met zijn criminele activiteiten in de laatste vier jaar - het verschil tussen zijn uitgaven en legale inkomsten waarvoor geen verklaring is gevonden.