Verdachte misbruik kinderopvang De Bilt deed zelfmoordpoging in cel

Het onderzoek naar de ontuchtverdenking gaat ondertussen door. Volgende week beslist de raadkamer over verlenging van het voorarrest.



Bart C. uit Utrecht werd vorige week opgepakt, kort nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen moesten uitvoeren bij de begeleider op de opvang. C. heeft bekend. Later hebben meerdere ouders aangifte gedaan. De medewerker was erg populair en werkte al vijf jaar op de opvang.



Sinds de grote Amsterdamse zedenzaak in 2013 waarin Robert M. tot 19 jaar cel en tbs werd veroordeeld wegens misbruik van 67 zeer jonge kinderen, zijn de regels in de kinderopvang aangescherpt. Zo mogen kinderen in kinderdagverblijven niet alleen zijn met een medewerker en wordt het vier-ogen-principe toegepast: het moet altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. De regels gelden niet voor buitenschoolse opvang.