Veertien EU-landen zetten Russische diplomaten uit, Nederland stuurt twee medewerkers terug naar Moskou

De maatregel is een reactie op de aanslag met zenuwgas op een dubbelspion begin deze maand in het Engelse Salisbury.



Groot-Brittannië wees eerder al 23 diplomaten uit, nu volgen ook Duitsland en Frankrijk met het wegsturen van vier Russische diplomaten. Tsjechië zegt drie diplomaten de wacht aan. Letland heeft een Russische militaire attaché laten weten dat hij moet vertrekken en Litouwen zet drie mensen uit. Oekraïne stuurt dertien diplomaten terug naar Rusland.



De EU-leiders spraken vorige week op een top in Brussel af maatregelen te coördineren. Zij veroordeelden de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter 'in de sterkst mogelijke bewoordingen' en onderschreven de Britse conclusie dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is. Er is volgens de regeringsleiders 'geen geloofwaardige alternatieve verklaring'.



De VS wijzen zestig Russische diplomaten uit. Het gaat om medewerkers van Russische inlichtingendiensten. Daarnaast moet het Russische consulaat in Seattle worden gesloten. De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, heeft gezegd dat de uitwijzingen de laatste restjes van betrekkingen tussen de VS en Rusland verwoesten.