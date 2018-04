Vandaag begint het herstel van het imago van de leraar

Op de ranglijst van beroepen met maatschappelijk aanzien zijn zowel de basisschoolleraar als de leerkracht in het voortgezet onderwijs geduikeld. Ook aan het zelfbeeld van de leraren van nu schort een en ander. Zo zijn ze veel negatiever over hoe de Nederlandse bevolking hun maatschappelijke positie waardeert dan de Nederlandse bevolking dat in werkelijkheid doet.



Het bijstellen van dat imago is een zaak van de lange adem. Het vraagt, zo concludeerde de Universiteit Maastricht, investeringen in arbeidsvoorwaarden, in goede lerarenopleidingen en in imagocampagnes om de aantrekkelijke kanten van het vak te belichten.