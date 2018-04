Van wangedrag beschuldigde militairen dienen klacht in tegen staatssecretaris: 'We zijn onschuldig'

Visser verklaarde eerder alles te zullen doen om de slachtoffers te helpen. Ze gaat nu niet verder op de zaak in. 'Iedereen kan een klacht indienen bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie', aldus een woordvoerder van het ministerie. 'Momenteel wordt bezien of deze klacht ontvankelijk is, en zo ja, door wie deze onderzocht zal worden. Daarom gaat Defensie op dit moment niet verder in op de inhoud van de klacht.'



Vorig jaar zeiden drie andere militairen in de Volkskrant dat ze op de kazerne in Schaarsbergen structureel werden gepest en mishandeld en tijdens een ontgroeningsritueel werden aangerand. Een van hen zei het slachtoffer te zijn geweest van verkrachting. De drie militairen meldden zich in 2013 bij hun commandant, die een intern onderzoek instelde.